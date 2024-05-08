"ضابط استخبارات".. بريطانيا تطرد الملحق الدفاعي الروسي

قررت السلطات البريطانية، اليوم (الأربعاء) طرد الملحق الدفاعي الروسي في البلاد، وذلك بعد أيام من دعوة بريطانيا موسكو إلى إنهاء "الأنشطة الخبيثة التي تقودها روسيا" على أراضيها.