"ضابط استخبارات".. بريطانيا تطرد الملحق الدفاعي الروسي

قررت السلطات البريطانية، اليوم (الأربعاء) طرد الملحق الدفاعي الروسي في البلاد، وذلك بعد أيام من دعوة بريطانيا موسكو إلى إنهاء "الأنشطة الخبيثة التي تقودها روسيا" على أراضيها.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، أمام النواب: "سنطرد الملحق الدفاعي الروسي، وهو ضابط استخبارات عسكري غير معلن".
وأضاف " كليفرلي": "لأن هناك عدة أملاك روسية على الأراضي البريطانية، التي تشتبه لندن في أنها تستخدم لغايات استخباراتية، فستفقد وضعها الدبلوماسي".
وأوضح أن لندن ستفرض قيوداً جديدة على التأشيرات الدبلوماسية الروسية، تشمل الحد من الفترة، التي يمكن أن يقضيها الدبلوماسيون الروس في المملكة المتحدة.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها لندن وحلفاؤها في السنوات الأخيرة جعلت من المملكة المتحدة مكاناً صعباً جداً لعمليات أجهزة الاستخبارات الروسية.