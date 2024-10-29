بعد حظر إسرائيل للأونروا.. النرويج تلجأ لمحكمة العدل بشأن مساعدات الفلسطينيين

وأكدت النرويج في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ردًا على قرار إسرائيل، أمس الاثنين، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام الماضي".