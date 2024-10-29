بعد حظر إسرائيل للأونروا.. النرويج تلجأ لمحكمة العدل بشأن مساعدات الفلسطينيين

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أنها تسعى إلى الحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين.
وفي التفاصيل، أوضحت النرويج في بيان أنها "ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول".
وأكدت النرويج في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ردًا على قرار إسرائيل، أمس الاثنين، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام الماضي".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الاثنين، تشريعًا يحظر وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ودانت الأونروا إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون الذي يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما : "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضًا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
وأضافت توما أن "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية".
وشددت على أن الوكالة هي المزود الرئيس "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.