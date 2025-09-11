"أجريا مكالمة مشحونة بالتوتر".. ما دلالات تجاهل "نتنياهو" إخطار "ترامب" بالهجوم الإسرائيلي على قطر؟

أجرى الرئيس دونالد ترامب مكالمة هاتفية مشحونة بالتوتر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الإسرائيلي على أراضي قطر، معبراً عن غضبه الشديد من عدم إخطاره مسبقاً بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة سياسيين لحركة حماس في الدوحة، عاصمة قطر، وقد علم ترامب بالهجوم أثناء تنفيذه من خلال الجيش الأمريكي، لا من الجانب الإسرائيلي، مما أثار إحباطه العميق تجاه قرار يرى أنه غير حكيم، خاصة أنه يمس أراضي حليف أمريكي رئيسي يتوسط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.