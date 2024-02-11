أمريكا تعلن تدميرَ زورقَيْن وصواريخ حوثية

أعلنت القيادةُ المركزية الأمريكية، اليوم "الأحد"، أنّها نفّذت ضربات على زورقَيْن مسيرَيْن وصواريخ كروز حوثية معدّة للإطلاق شمالي الحديدة باليمن.
وأفادت القيادة في بيان على منصة "إكس" بأنّ قواتها نفّذت أمس بين الساعة الرابعة والخامسة مساء بتوقيت صنعاء، وبنجاح؛ ضربات على زورقين مسيرين وثلاثة صواريخ كروز متنقّلة مضادّة للسفن شمالي الحديدة في غرب اليمن.
وأضافت: أنّها حدّدت الزورقين والصواريخ التي كانت معدّة للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين لاستهداف السفن في البحر الأحمر، باعتبارها تمثّل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
واعتبرت أنّ هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".