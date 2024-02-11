أمريكا تعلن تدميرَ زورقَيْن وصواريخ حوثية

وأفادت القيادة في بيان على منصة "إكس" بأنّ قواتها نفّذت أمس بين الساعة الرابعة والخامسة مساء بتوقيت صنعاء، وبنجاح؛ ضربات على زورقين مسيرين وثلاثة صواريخ كروز متنقّلة مضادّة للسفن شمالي الحديدة في غرب اليمن.