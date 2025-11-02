الكرملين يدعو أمريكا وفنزويلا لتجنب التصعيد في المنطقة

دعت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب التصعيد العسكري في منطقة الكارييب بعد تقارير عن هجمات أمريكية ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، وفق وكالة "تاس".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تأمل أن تبقى الأمور سلمية دون اندلاع نزاعات جديدة، مؤكدًا أن بلاده تتابع التطورات عن كثب.
وجاءت تصريحاته ردًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أشار إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلب من موسكو دعمًا عسكريًا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي.
وأضافت الوكالة أن روسيا وفنزويلا وقعتا مؤخرًا اتفاق شراكة اقتصادي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي دون تضمين بنود دفاعية.
وتعد فنزويلا الغنية بالنفط حليفًا تقليديًا لموسكو، بينما ترفض واشنطن الاعتراف بشرعية انتخاب مادورو، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.