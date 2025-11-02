الكرملين يدعو أمريكا وفنزويلا لتجنب التصعيد في المنطقة

دعت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب التصعيد العسكري في منطقة الكارييب بعد تقارير عن هجمات أمريكية ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، وفق وكالة "تاس".