"الحراس الشخصيين".. كيف استهدفت إسرائيل كبار قادة إيران في اجتماع سري؟

في اليوم الرابع من الصراع، تجمع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك رؤساء السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات وقادة عسكريون، في مخبأ محصن على عمق 100 قدم تحت منحدر جبلي غرب طهران، واتخذت إيران احتياطات صارمة، حيث وصل المسؤولون في سيارات منفصلة، وتجنبوا حمل الهواتف المحمولة لمنع التتبع. لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، فبعد بدء الاجتماع بوقت قصير، ألقت الطائرات الإسرائيلية ست قنابل دقيقة على مدخلي المخبأ، مما أدى إلى مقتل عدد من الحراس المنتظرين بالخارج، دون إصابة القادة داخل المخبأ، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".