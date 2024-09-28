بعد احتفال بعضهم بمقتل "نصر الله".. إطلاق نار في بيروت واعتداءات على سوريين

وأعلن "حزب الله"، السبت، في بيان مقتل "نصر الله"، بعد فترة وجيزة من تأكيد "إسرائيل" أنه قتل في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة، الجمعة.