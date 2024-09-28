بعد احتفال بعضهم بمقتل "نصر الله".. إطلاق نار في بيروت واعتداءات على سوريين

أفادت مراسلة قناة "الحرة" بسماع دوي طلقات نارية في أجزاء من بيروت، بعد إعلان مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصرالله؛ فيما قالت وكالة "رويترز" إن آخرين تجمعوا وهتفوا "لبيك يا نصر الله".
وشهدت بعض شوارع بيروت اعتداءات على سوريين؛ وفقًا لما أفادت به مراسلة "الحرة".
وأبدى سوريون ابتهاجًا بمقتل "نصر الله"، بسبب الدور الذي لعبه مسلحو الحزب في مساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضيه.
وأعلن "حزب الله"، السبت، في بيان مقتل "نصر الله"، بعد فترة وجيزة من تأكيد "إسرائيل" أنه قتل في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة، الجمعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل "نصر الله" وقادة آخرين، بغارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.