بعد استبعاد أبنائه وأصهاره.. ترامب يستبعد بومبيو وهايلي من إدارته الجديدة

ويرى محللون أن إعلان ترامب عن استبعاد هذين الرمزين من تشكيلته الجديدة، يعكس تغييرات جوهرية في فريقه، قد تبتعد عن النهج الذي اتبعه في ولايته الأولى؛ حيث أشار ترامب في مناسبات عدة إلى نيته اتباع أسلوب مختلف يتماشى مع المرحلة الجديدة من التحديات الدولية؛ مما يستدعي وجوهًا جديدة وأفكارًا مختلفة.