"أبو الغيط": قرار الجمعية العامة يُعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

رحّب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة لينالوا العضوية في المنظمة الأممية، وأن مجلس الأمن عليه إعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين.
وقال أبو الغيط، في بيان له اليوم: التصويت الكاسح لمصلحة القرار يُشير بوضوح إلى بوصلة الإرادة العالمية وإلى اتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة للأمم المتحدة كان عاليًا وواضحًا بحيث يصعب على أي طرفٍ أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته.
ودعا الدول المقتنعة بحل الدولتين، إلى تسريع الخُطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، مبينًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يُمثلان خطواتٍ مهمة على هذا الطريق، لأنها تعكس واقع أهلية فلسطين لتصبح دولة مستقلة، كما تُرسل للفلسطينيين رسالة صحيحة في وقتٍ يتعرّضون فيه لمأساة، ويشعرون بأن العالم عاجزٌ عن وقف المذبحة التي تُرتكب بحقهم.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية، بأن رد الفعل لممثلي الكيان الإسرائيلي على هذا الصوت الكاسح الذي عبّرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف الاحتلال من قواعد النظام الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي مازالت توفر الغطاء السياسي للكيان الإسرائيلي داخل المنظمة الأممية، وبالأخص في مجلس الأمن الدولي.