"أبو الغيط": قرار الجمعية العامة يُعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

ودعا الدول المقتنعة بحل الدولتين، إلى تسريع الخُطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، مبينًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يُمثلان خطواتٍ مهمة على هذا الطريق، لأنها تعكس واقع أهلية فلسطين لتصبح دولة مستقلة، كما تُرسل للفلسطينيين رسالة صحيحة في وقتٍ يتعرّضون فيه لمأساة، ويشعرون بأن العالم عاجزٌ عن وقف المذبحة التي تُرتكب بحقهم.