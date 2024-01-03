مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل تنفيذ اغتيال إسرائيل لـ"العاروري"

واستند المصدر إلى عاملَيْن، الأول دقة الإصابة؛ لأنه لا يمكن لمُسيَّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني وزن الصواريخ المُقدَّر بنحو مئة كيلوجرام لكل منها.