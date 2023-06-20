تفتيش ومداهمات.. تفاصيل تحقيق استهدف منظمي أولمبياد باريس بشأن اختلاس مزعوم

وتقام الأولمبياد، التي تعهد توني استانجيه، رئيس اللجنة المنظمة، بإقامتها فوق مستوى الشبهات، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، بينما ستقام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة من 28 أغسطس إلى السادس من سبتمبر من العام ذاته.