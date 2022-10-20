بعد فيضانات مدمرة.. رئيس تشاد يعلن "الطوارئ" ويحذّر من الأخطر

وقال "ديبي" في خطاب عبر التلفزيون: هذه الفيضانات التي اجتاحت مناطق في جنوب تشاد ووسطها، نجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت 636 بلدة في 18 من أصل 23 مقاطعة في البلاد، وتضرر منها أكثر من مليون شخص؛ وفق "فرانس برس".