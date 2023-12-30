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روسيا تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن لبحث الهجمات الأوكرانية على مدينة حدودية

أودت بحياة 14 شخصًا بينهم طفلان
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الضربات الجوية الأوكرانية التي وقعت اليوم السبت على مدينة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت ماريا زاخاروفا: "إن الهجوم الإرهابي على بيلجورود سيكون موضع إجراءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن"، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 14 شخصًا، بينهم طفلان، قُتلوا، وأصيب 108 آخرون، في ضربات أوكرانية عشوائية، شملت استخدام قنابل عنقودية.

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