الهدف اغتيال "حسن نصر الله".. غارات إسرائيلية عنيفة تُدمِّر مقر حزب الله ببيروت

وقد شهد الحزب منذ الأسبوع الماضي اغتيالات، طالت نخبة من قيادييه في ضربات كبيرة، وشت باحتمال وجود خرق أمني كبير ضمن الحزب، ولاسيما أنها أتت بعد أيام من تفجير آلاف الأجهزة للنداء اللاسلكي "البيجر" والووكي توكي، التي يستعملها عناصره؛ ما خلف عشرات القتلى، بينهم مدنيون، إضافة إلى إصابة 1500 عنصر من الحزب في أعينهم وأيديهم.. لكن غارة اليوم جاءت مختلفة إلى حد ما، وإن كانت بالطريقة نفسها لجهة القوة، كما تزامنت مع تسارع المساعي الدولية، ولاسيما الفرنسية والأمريكية، من أجل وقف النار بين الحزب وإسرائيل.