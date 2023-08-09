المجلس العسكري بالنيجر: فرنسا اخترقت الأجواء وقطعت الاتصالات وأطلقت سراح "إرهابيين"

يشار إلى أن فرنسا كانت دانت بشدة هذا الانقلاب العسكري، مؤكدة تأييدها للقرارات والمواقف التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي من المزمع أن تعقد اجتماعاً اليوم الخميس من أجل الاتفاق على طريقة التعامل مع هذا الانقلاب، والإجراءات التي يمكن اتخاذها.