مخاوف من انتشار العدوى.. البورصات والبنوك الأوروبية تواصل تراجعها متأثرة بإفلاس المصرفين الأمريكيين

وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك وبلغ التراجع 2,33% في باريس و2,41% في فرانكفورت بعدما خسرت أكثر من 3%، و2,01% في لندن، وفقاً لـ"فرانس برس".