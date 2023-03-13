العالم

مخاوف من انتشار العدوى.. البورصات والبنوك الأوروبية تواصل تراجعها متأثرة بإفلاس المصرفين الأمريكيين

"كريدي سويس" يسجل أدنى مستوياته التاريخية
مخاوف من انتشار العدوى.. البورصات والبنوك الأوروبية تواصل تراجعها متأثرة بإفلاس المصرفين الأمريكيين
سبق
سبق

واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، اليوم (الاثنين)، مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف، من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفي "SVB" و"Signature" الأمريكيين خلال 3 أيام.

وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك وبلغ التراجع 2,33% في باريس و2,41% في فرانكفورت بعدما خسرت أكثر من 3%، و2,01% في لندن، وفقاً لـ"فرانس برس".

واستمر تراجع المصارف الأوروبية اليوم أيضاً، ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9,90% مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية فيما خسر كومرتسبنك 12% وبي إن بي باريبا 5,29% وسوسييتي جنرال 5%.

البورصات الأوروبية
المصارف الأوروبية

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