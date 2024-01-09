"ترامب" يَمثُل أمام محكمة الاستئناف للاستماع إلى حجج حصانته من الملاحقة القضائية

وستقود نتائج هذه الحجج إلى تبعات كبيرة، سواء فيما يتعلّق بالقضية الجنائية التاريخية المرفوعة ضد "ترامب"، أو فيما يتعلّق بالمسألة الأوسع نطاقًا، التي لم يتم اختبارها قانونيًّا، حول ما إذا كان من الممكن محاكمة رئيس سابق على أفعاله خلال فترة تولّيه السلطة في البيت الأبيض.