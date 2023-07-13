وسط تصاعد التوتّر بينهما بشأن تايوان.. اجتماع أمريكي صيني

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، في جاكرتا، اليوم "الخميس"، وذلك في أحدث سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي القوتين العظميين، وفي وقت يزداد التوتر بينهما بشأن تايوان.