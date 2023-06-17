هدنة مرتقبة مرهونة بموافقة.. هل ينعم أهل السودان بعيد أضحى آمن؟!

وقبل أقلّ من أسبوعين قُتل أكثر من 18 شخصًا في حي مايو المكتظّ بالسكان في جنوب الخرطوم، وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص، ويعتبر أحد أكثر أحياء العاصمة اكتظاظًا بالسكان.