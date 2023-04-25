"البشرية ومركز الانفجار".. "ميدفيديف" يرسم صورة لـ"حرب نووية"!

وأردف قائلاً: "لكن، هل تهتم البشرية حقاً بالمناخ إلى هذا الحد؟ في رأيي، أن هذا لا شيء مقارنة باحتمال الوجود في مركز انفجار بدرجة حرارة 5 آلاف كلفن وموجة صدمة 350 متراً في الثانية وضغط يعادل 3 آلاف كيلوغرام لكل متر مربع، مع اختراق الإشعاع، وأعني الإشعاع المؤين والنبض الكهرومغناطيسي".