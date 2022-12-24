ضخ الأسلحة المتهور.. رسالة من روسيا لـ"الناتو": تدفعون هذه الدولة لكارثة!

وأضاف: "وكما تظهر التجربة، فإن الضخ المتهور لهذه البلاد (مولدوفا) بأسلحة غربية، أو نشر وحدات الناتو على أراضيها، لا يضيف على الإطلاق إلى أمنها وسيادتها، بل على العكس، تجعلها تقترب من الكارثة. والتجربة الأوكرانية واضحة جداً"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".