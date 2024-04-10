باكستان تحثّ مجلس الأمن على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

وقال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، في كلمته أمام الجمعية العامة إنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الإسلامية في الرياض، يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضوًا فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة والذخيرة إلى "إسرائيل" وتحميلها مسؤولية جرائمها ضد "إسرائيل".