هل تعتبرين "نتنياهو حليفًا مقربًا حقيقيًّا؟".. "هاريس" تتجنب الإجابة بـ"نعم"

وأصبحت العلاقة الأمريكية مع إسرائيل متوترة على مدار العام الماضي؛ إذ فشلت جهود الرئيس جو بايدن في تشجيع وقف إطلاق النار في غزة، وامتد الصراع إلى لبنان. وتُعتبر هذه القضية خطيرة بشكل خاص للديمقراطيين، الذين يواجهون رد فعل عنيف من بعض الناخبين، بمن فيهم المجتمعات العربية والمسلمة في ولاية ميشيغان المتأرجحة؛ بسبب دعم "بايدن" للغزو الإسرائيلي لغزة بعد هجوم 7 أكتوبر.