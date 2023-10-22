قتيل ومصاب في قصف إسرائيلي على مطاريْ دمشق وحلب

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالى الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاريْ دمشق وحلب الدوليين".