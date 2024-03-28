بعد 63 سنة من المجزرة.. البرلمان الفرنسي يتبنى مقترح قرار يندد بالقمع الدامي والقاتل للجزائريين

وقبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة، وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـعشرات على الأقل.