الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في باكستان

وأكّد الأزهر في بيانٍ له، أن الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عملٌ إجرامي وإرهابي لا يرتكبه إلا الضالون المضلون الذين تجرّدوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية.