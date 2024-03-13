الأعنف خلال الشهر.. لبنان ينوي التقدم بشكوى في مجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي وفق وكالة وفا للأنباء: إن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق؛ هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية؛ مما يدل على رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية؛ كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي.