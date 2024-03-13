الأعنف خلال الشهر.. لبنان ينوي التقدم بشكوى في مجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبدالله بو حبيب، سيتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تُعتبر الأعنف في الشهر الجاري، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزّل.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي وفق وكالة وفا للأنباء: إن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق؛ هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية؛ مما يدل على رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية؛ كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي.
ودعت المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وطالبت مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين للاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل؛ من أجل الوصول إلى استقرار دائم على حدود لبنان الجنوبية.