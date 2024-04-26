"رسالة غير مؤرخة".. غضب عارم و"بادين" لن يعاقب "نتساح يهودا" الإسرائيلية!

فقد بينت تلك الرسالة غير المؤرخة أن تقييم الإدارة الأمريكية توصل بالفعل إلى أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي و2 مدنية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل تفجر الحرب حتى في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية بغض النظر عن الخطوات التي زعمت إسرائيل أنها ستتخذها لمعالجة المشكلة والتحقيق في الموضوع.