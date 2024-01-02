"كردستان" العراق يسقط "مسيرة" استهدفت قاعدة عسكرية "للتحالف الدولي"

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إسقاط طائرة مسيّرة كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل.
وقال الجهاز في بيان: "عند الساعة 9,52 صباحاً، تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية على القاعدة العسكرية للتحالف الدولي قرب مطار أربيل عاصمة الإقليم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكانت فصائل مسلحة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي"، قد تبنت الهجوم على قاعدة التحالف قرب مطار أربيل.
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 115 هجوماً ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام على اندلاع الحرب في غزة.