5 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40074 والإصابات لـ92537

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40074، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92537 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر، راح ضحيتها 69 شهيدًا، و136 جريحًا.
وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.