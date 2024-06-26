"أتنازل ولن أُوقِّع".. الرئيس الكيني يلغي مشروع قانون الضرائب لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

وجاء تغيير "روتو" موقفه مفاجئًا للبعض الذين لاحظوا موقفه المتشدد في اليوم السابق.. فخلال خطاب وجهه للأمة بعد إضرام النار في البرلمان قال "روتو": "إن أحداث يوم الثلاثاء كانت تُشكِّل تهديدًا خطيرًا لأمن البلاد، وإن الحوار حول مشروع القانون قد اختطفه أشخاص خطرون".