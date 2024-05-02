مصدر: مفاوضات هدنة غزة تحرز تقدماً إيجابياً

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد ذكر أمس الأول أن صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس" باتت "وشيكة" وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.