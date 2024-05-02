مصدر: مفاوضات هدنة غزة تحرز تقدماً إيجابياً

نقل تلفزيون "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم (الخميس)، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد "تقدمًا إيجابيًا".
وأوضح المصدر، الذي لم تسمه القناة، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف.
وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد ذكر أمس الأول أن صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس" باتت "وشيكة" وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.
وبين المصدر أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة "حماس" من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.