أفرزت منافسًا جمهوريًا.. نتائج انتخابات التجديد النصفي تخيب آمال "ترامب"

يفترض أن تفتح انتخابات منتصف الولاية الطريق أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لإطلاق ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن بدلاً من ذلك انتهت الأمسية الانتخابية بخيبة أمل لـ"ترامب"؛ بعدما عززت النتائج موقف منافسه الجمهوري الرئيسي.
الرئيس السابق الذي وضع ثقله شخصيًا في الحملة الانتخابية، كان يحلم بانتصار ساحق للجمهوريين قبل "إعلانه الكبير جدًا" الذي وعد به الأسبوع المقبل، والذي قد يكون ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
لكن "المد الأحمر" المتوقع لم يتراجع كثيرًا، رغم أن الجمهوريين انطلقوا لانتزاع الغالبية في مجلس النواب، لأن السيطرة على مجلس الشيوخ تبقى غير أكيدة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال "ترامب" عبر شبكته "سوشيال تروث": "رغم أن انتخابات الأمس كانت مخيبة للآمال إلى حد ما من وجهة نظري الشخصية، فإنها شكلت انتصارًا كبيرًا".
لكن الانتصار الكبير من جانب الجمهوريين كان فوز رون ديسانتيس، الذي أعيد انتخابه حاكمًا لفلوريدا، وأصبح أبرز خصم محتمل لـ"ترامب" في السباق للانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2024.
وقبل الانتخابات، عبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن قلقه من نوعية المرشحين، الذين دفعهم دونالد ترامب إلى الواجهة.