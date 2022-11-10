أفرزت منافسًا جمهوريًا.. نتائج انتخابات التجديد النصفي تخيب آمال "ترامب"

الرئيس السابق الذي وضع ثقله شخصيًا في الحملة الانتخابية، كان يحلم بانتصار ساحق للجمهوريين قبل "إعلانه الكبير جدًا" الذي وعد به الأسبوع المقبل، والذي قد يكون ترشيحه للانتخابات الرئاسية.