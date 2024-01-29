الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

يُذكر أنه صدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء؛ فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرًا، وأدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه؛ في حين صدر أمس مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.