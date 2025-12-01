أمين منظمة التعاون الإسلامي يُعرب عن تضامنه مع إندونيسيا إثر الفيضانات المدمرة

ودعا معاليه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الإنسانية والمالية، والشركاء الدوليين، إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين والنازحين، دعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الإندونيسية لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية والحد من تداعياتها.