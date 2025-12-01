أمين منظمة التعاون الإسلامي يُعرب عن تضامنه مع إندونيسيا إثر الفيضانات المدمرة

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تضامنه مع حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، عقب الفيضانات المدمرة التي شهدتها جزيرة سومطرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية واسعة وحالات نزوح كبيرة.
وقدم تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
ودعا معاليه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الإنسانية والمالية، والشركاء الدوليين، إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين والنازحين، دعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الإندونيسية لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية والحد من تداعياتها.