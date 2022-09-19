"الإرياني": إيران تسعى لتحويل اليمن والمنطقة إلى مسرح لتدخلاتها وابتزاز المجتمع الدولي

وتفصيلاً، قال "الإرياني" عبر حسابه على تويتر: إن "تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاته، وعواصم عربية إلى قواعد للمليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي".