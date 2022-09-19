"الإرياني": إيران تسعى لتحويل اليمن والمنطقة إلى مسرح لتدخلاتها وابتزاز المجتمع الدولي

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إيران بتحويل المنطقة ومنها اليمن إلى مسرح لتدخلاتها وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية، وابتزاز المجتمع الدولي، وفقاً لسبوتنيك.
وتفصيلاً، قال "الإرياني" عبر حسابه على تويتر: إن "تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاته، وعواصم عربية إلى قواعد للمليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي".
وأضاف: "تدفع شعوب ودول المنطقة ومنها اليمن والعالم برمته ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، واتخاذها المليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية".
ونوه بأن "النظام الإيراني استخدم مليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كنتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك المليشيات أذرع للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي"، على حد قوله.
ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "القيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.
وطالما تواجه إيران اتهامات بزعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعمها لمجموعات مسلحة مثل "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان.