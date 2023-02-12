لليوم الثاني.. آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس لإدراج "الثوري" على قوائم الإرهاب

خرج آلاف المعارضين الإيرانيين في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأحد) في احتجاج ليوم ثانٍ بهدف الضغط على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب؛ رداً على القمع الجاري في إيران، بحسب ما ذكرت "رويترز".