لليوم الثاني.. آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس لإدراج "الثوري" على قوائم الإرهاب

خرج آلاف المعارضين الإيرانيين في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأحد) في احتجاج ليوم ثانٍ بهدف الضغط على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب؛ رداً على القمع الجاري في إيران، بحسب ما ذكرت "رويترز".
ويهدف احتجاج اليوم إلى تسليط الضوء على دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المحتجين، وعلى أنشطته أيضاً خارج إيران. وهو احتجاج نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعقب احتجاجاً مماثلاً أمس السبت نظمه إيرانيون مقيمون في أوروبا.
وسيترتب على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب احتساب الانتماء إليه، وحضور اجتماعاته، وحمل شعاره علناً، جريمةً جنائية.