لوحت بتقصير وقت اتخاذ قرار استخدام الأسلحة.. هل تغير روسيا عقيدتها النووية؟

وتعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، حيث تمتلكان حوالي 88% من الأسلحة النووية في العالم، وفقاً لاتحاد العلماء الأمريكيين، وكلا البلدين يقومان بتحديث ترساناتهما النووية، بينما تقوم الصين بتعزيز ترسانتها النووية بسرعة.

وأعلن "بوتين" خلال شهر يونية الجاري، أن روسيا ليست بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية لتأمين النصر في أوكرانيا، في أقوى إشارة حتى الآن من الكرملين على أن أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لن يتصاعد إلى حرب نووية.