ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في قطاع غزة إلى 15 شهيدًا

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة شمال قطاع غزة، بأن 11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كما استُشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع.