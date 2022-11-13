"من يقف ضدنا فهو عدونا" .."البرهان" يحذر القوى السياسية من التدخل في الجيش

جدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، تحذيره لـلقوى السياسية من محاولات التدخل في الجيش بأي حال من الأحوال.
وقال "البرهان" في كلمة أمام الجنود السودانيين خلال تفقد قيادة القوات الخاصة بمنطقة المرخيات غرب مدينة أم درمان: "أي شخص يقف ضد القوات المسلحة هو عدونا، ونحن لن نسمح لأحد بالاقتراب من الجيش، أي أحد يحاول سنقطع له يده ولسانه".
وذكر أن الجيش فضّ الشراكة مع تحالف الحرية والتغيير العام الماضي بعد "تدّخل في شؤون القوات المسلحة".
وبين أن الجيش لن يسمح لحزب كان مشاركاً في العهد الماضي "حزب الرئيس السابق عمر البشير) بالعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، فالبلد في حالة جمود منذ 3 سنوات بسبب أن كل قوة سياسية تتمسك بموقفها.