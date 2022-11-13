"من يقف ضدنا فهو عدونا" .."البرهان" يحذر القوى السياسية من التدخل في الجيش

وقال "البرهان" في كلمة أمام الجنود السودانيين خلال تفقد قيادة القوات الخاصة بمنطقة المرخيات غرب مدينة أم درمان: "أي شخص يقف ضد القوات المسلحة هو عدونا، ونحن لن نسمح لأحد بالاقتراب من الجيش، أي أحد يحاول سنقطع له يده ولسانه".