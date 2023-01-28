أكبر مسؤول نووي في الأمم المتحدة يحذر: إيران قادرة على صنع أسلحة نووية

ثم أشار الدبلوماسي الأرجنتيني إلى خطاب بنيامين نتنياهو الشهير في عام 2012 أمام الأمم المتحدة ، حيث حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة على رسم "خط أحمر واضح" لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وفي لفتة مثيرة رفع نتنياهو رسمًا شبيهًا بالكارتون لقنبلة كروية ورسم خطًا أحمر أسفل الفتيل "قبل أن تكمل إيران المرحلة الثانية من التخصيب النووي لصنع قنبلة" على حد قوله. وقال نتنياهو "المسألة ليست ما إذا كانت إيران ستحصل على القنبلة. السؤال هو في أي مرحلة يمكننا منع إيران من الحصول على القنبلة".