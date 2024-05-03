الاحتلال الإسرائيلي يكثّف القصف على وسط قطاع غزة

كثّفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عمليات قصفها على مخيمات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي المكثّف طال مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع؛ ما تسبّب في دمارٍ بممتلكات الفلسطينيين؛ تزامن القصف الإسرائيلي مع مواصلة جرّافات الاحتلال تدمير عشرات المنازل والمنشآت في منطقة جحر الديك- شمال مخيم البريج، وسط القطاع.
في سياقٍ متصل، واصلت البوارج الحربية الإسرائيلية قصفها شواطئ مدينة دير البلح- وسط القطاع؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عديدٍ من الفلسطينيين، كما واصلت طائرات الاحتلال تدمير منازل فلسطينية في بلدتَي الشوكة والنصر- شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.