الاحتلال الإسرائيلي يكثّف القصف على وسط قطاع غزة

في سياقٍ متصل، واصلت البوارج الحربية الإسرائيلية قصفها شواطئ مدينة دير البلح- وسط القطاع؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عديدٍ من الفلسطينيين، كما واصلت طائرات الاحتلال تدمير منازل فلسطينية في بلدتَي الشوكة والنصر- شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.