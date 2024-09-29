ستردّ بالنووي على أي هجوم مدعوم من دولة نووية.. رسميًّا: روسيا تغيّر عقيدتها النووية

قال الكرملين، الأحد: إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية، ويتم حاليًّا إضفاء الطابع الرسمي عليها، وهذا يعني تحديث الوثائق ذات الصلة التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.