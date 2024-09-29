ستردّ بالنووي على أي هجوم مدعوم من دولة نووية.. رسميًّا: روسيا تغيّر عقيدتها النووية

قال الكرملين، الأحد: إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية، ويتم حاليًّا إضفاء الطابع الرسمي عليها، وهذا يعني تحديث الوثائق ذات الصلة التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.
وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حذّر الغرب، الأربعاء الماضي، من أن روسيا "سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرّضت لضربة بصواريخ تقليدية".
كما ستعتبر روسيا أي هجوم عليها مدعومًا من إحدى القوى النووية "هجومًا مشتركًا".
واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم "خطّ أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الردّ باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
وفي المقابل وصف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" تهديدات بوتين بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".