الأولى منذ 12 عامًا.. أردوغان في القاهرة غدًا وملفات شائكة وتغيرات كبيرة تدفع للتقارب

مر التقارب بين حكومتي مصر وتركيا منذ عام 2021 بعدة مراحل متدرجة، منها جرت مصافحة بين السيسي وأردوغان بعد سنوات من القطيعة في نوفمبر 2022 خلال افتتاح مونديال كرة القدم بقطر، ثم زار وزير الخارجية المصري سامح شكري، تركيا في فبراير 2023؛ لأول مرة منذ 2013؛ لتقديم الدعم لها بعد أن ضربها زلزال 6 فبراير، ليرد وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الزيارة ويتوجه للقاهرة في مارس من نفس العام، بالإضافة إلى اتفاق السيسي وأردوغان خلال اتصال هاتفي في مايو 2023، على "ترفيع العلاقات الدبلوماسية" وتبادل السفراء، وتم ذلك في يوليو من نفس العام، ثم عقدا اجتماعًا خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، في سبتمبر 2023.