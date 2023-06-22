مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبحث مع "هنجبي" منع تصاعد العنف في الضفة

وأضافت الصحيفة أن البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اللقاء، لم يأت على ذكر إيران ضمن الموضوعات، التي ناقشها "هنجبي" مع المسؤولة الأميركية.