مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبحث مع "هنجبي" منع تصاعد العنف في الضفة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الخميس)، أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي تزور إسرائيل، بحثت مع مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي سبل منع تصاعد العنف عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اللقاء، لم يأت على ذكر إيران ضمن الموضوعات، التي ناقشها "هنجبي" مع المسؤولة الأميركية.
وشهدت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أعمال عنف هذا الأسبوع، حيث قتل أربعة مستوطنين إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية الثلاثاء الماضي رداً على قتل إسرائيل فلسطينيين في جنين بالضفة.