الجنائية الدولية تتلقى طلباً باعتقال 24 جندياً إسرائيلياً بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة

قدمت “مؤسسة هند رجب” طلباً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وقائداً إسرائيلياً يُعتقد بتورطهم في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وأفراد عائلتها ومنقذيها من طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها قدمت ملفاً من 120 صفحة إلى المحكمة بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، يتضمن أدلة وشهادات توثّق مسؤولية المتورطين عن مقتل الطفلة هند وستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى المسعفين الذين حاولوا إنقاذها.
كما طالبت المؤسسة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل وحدات عسكرية إسرائيلية محددة، منها ما يُعرف بـ "سرية إمبراطورية مصاصي الدماء"، و**"الكتيبة المدرعة 52"، و"اللواء المدرع 401"**، التي يُعتقد أنها شاركت في العملية التي أودت بحياة الطفلة في فبراير الماضي بمدينة غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، جاء في الطلب أن الأفعال المرتكبة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقاً لما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة.
وفي موازاة الدعوى المقدمة في لاهاي، فتحت جهات قضائية في دول أخرى، بينها الأرجنتين، تحقيقات موازية ضد أحد جنود طاقم الدبابة المتورطين في الحادثة، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.