الجنائية الدولية تتلقى طلباً باعتقال 24 جندياً إسرائيلياً بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة

وفي موازاة الدعوى المقدمة في لاهاي، فتحت جهات قضائية في دول أخرى، بينها الأرجنتين، تحقيقات موازية ضد أحد جنود طاقم الدبابة المتورطين في الحادثة، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.