"طريق التنمية".. العراق يعلن مشروعًا للربط بين دول الخليج وتركيا

أعلن العراق خلال مؤتمر جمَعَ مسؤولين من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان، والأردن، وتركيا، وإيران، وسوريا في بغداد، اليوم (السبت)، عن مشروع خط بري وخط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق عبره إلى التحول نحو خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.