"طريق التنمية".. العراق يعلن مشروعًا للربط بين دول الخليج وتركيا

أعلن العراق خلال مؤتمر جمَعَ مسؤولين من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان، والأردن، وتركيا، وإيران، وسوريا في بغداد، اليوم (السبت)، عن مشروع خط بري وخط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق عبره إلى التحول نحو خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهامًا في جلب جهود التكامل الاقتصادي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها، أفادت لجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، في بيان، بأن مشروع "طريق التنمية"، سيكون استثماريًّا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع.
وأضافت أن "من المأمول أن ينجَز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات، وأن آلية الاستثمار سوف تناقَش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".
ولا يزال المشروع الذي حددت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق، في مراحله الأولى.