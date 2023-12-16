جيش الاحتلال يعترف بأنه قتل الرهائن الإسرائيليين في غزة رغم تلويحهم برايات بيضاء

أقر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، بأن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة، الذين قتلهم الجيش عن طريق الخطأ في غزة، كانوا يلوّحون برايات بيضاء.