جيش الاحتلال يعترف بأنه قتل الرهائن الإسرائيليين في غزة رغم تلويحهم برايات بيضاء

أقر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، بأن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة، الذين قتلهم الجيش عن طريق الخطأ في غزة، كانوا يلوّحون برايات بيضاء.
وبيّن المسؤولون أن جنود الجيش أطلقوا النار بالمخالفة لقواعد الاشتباك؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتظاهر إسرائيليون أمس، عقب الإعلان عن قتل الرهائن؛ مطالبين بإبرام اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن بقية الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس أن قواته قتلت ثلاث رهائن عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكّلون "تهديدًا".
وقال الجيش في بيان: "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكّلون تهديدًا. ونتيجة لذلك قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقُتلوا".