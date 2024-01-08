مسؤول مصري ينفي التعاون مع إسرائيل حول محور صلاح الدين- فيلادلفيا

وكانت تعليقات أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل؛ قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة -إذا ما تمت- ستمثل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.