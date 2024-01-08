مسؤول مصري ينفي التعاون مع إسرائيل حول محور صلاح الدين- فيلادلفيا

نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، عن مصدر مصري مسؤول، نفيه وجود تعاون مع إسرائيل فيما يخص محور صلاح الدين- فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.
وكانت (وكالة أنباء العالم العربي) قد نقلت الأسبوع الماضي نفي مصدر أمني مصري تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، حول تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح، ووصفها بأنها "مزاعم خبيثة".
وأضاف المصدر الأمني أن الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم هو تبرير الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
وكانت تعليقات أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل؛ قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة -إذا ما تمت- ستمثل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.