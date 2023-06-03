مقتل جندي مصري اجتاز الحدود مع إسرائيل خلال مطاردة مهربي مخدرات

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنديين كانا في نوبة حراسة، مدتها 12 ساعة منذ الساعة التاسعة مساء الجمعة، وعُثر عليهما ميتين في وقت ما بعد السادسة صباح السبت، لافتًا أن المسلح الذي قُتل فيما بعد على يد الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه بندقية قنص، وبالتالي فإن الجنديين قُتلا في موقع الحراسة وربما أطلق عليهما النار من مسافة قريبة.